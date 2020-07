Vítame rozhodnutie niektorých kolegov neopustiť FIIT STU, chceme pritiahnuť zahraničných

26. júna sme sa ako vedenie FIIT STU dozvedeli, že chce odísť 26 zamestnancov a začalo sa hovoriť o akomsi rozvrate fakulty. Títo zamestnanci tvorili k júnu 1/3 zo všetkých pedagogických a výskumných zamestnancov. 14-ti skončili …

… ku koncu júna, z toho šiestim som avizoval nepredĺženie spolupráce ja. Zo zvyšných ôsmych kolegov sú dvaja pracovníci na dohodu/čiastočný úväzok a dvaja na materskej a rodičovskej dovolenke, a teda by sa v najbližšom čase aktívne nezapájali do výkonu. Som rád, že viacerí z pracovníkov, ktorí avizovali svoj odchod, v týchto dňoch podpísali predĺženie zmlúv.

Medzi zamestnancami avizujúcimi odchod z fakulty boli celkovo piati dohodári a zamestnanci s minimálnym (10%-ným) úväzkom. Do tejto skupiny, ktorá sa žiaľ, rozhodla odísť, patrili aj dvaja profesori, ktorí by kvôli ich veku od roku 2022 nemohli garantovať študijné programy. Aktuálne je situácia taká, že aj v prípade, že by všetci 26 kolegovia, ktorí, žiaľ, avizovali svoj odchod, skutočne odišli, títo kolegovia tvoria 1/3 pedagogických a výskumných zamestnancov FIIT STU na plný úväzok k júnu 2020 (konštatovanie týchto faktov v žiadnom prípade nie je znevažovaním týchto mojich kolegov, ako sa mi dostalo do uší, jeho cieľom je len popísať reálny stav na FIIT STU). Medzičasom rokujeme s potenciálnymi novými kolegami. Nerozumiem preto rečiam o rozvrate fakulty, ktoré niektorí ľudia, vrátane rektora STU, začali šíriť.

Medzi zamestnancami, ktorí podali výpoveď (spolu 5 kolegov s trvalým pracovným pomerom) je aj pani fakultná senátorka, ktorá bola v ostatných voľbách zvolená do AS FIIT STU s najväčším mandátom. Jej kolega, ktorý je senátorom fakultného senátu už dlhšie, sa rozhodol podpísať predĺženie jeho pracovnej zmluvy do konca augusta, dokedy prebehne riadne výberové konanie. (poznamenávam, že po tom, čo bol náš fakultný senát sfunkčnený (jeho znefunkčnenie spôsobili vzdaním sa mandátov pred rokom zamestnaneckí senátori, ktorí aktívne vystupujú proti súčasnému vedeniu fakulty) bol v júni opäť znefunkčnený vzdaním sa mandátu tentoraz našou kolegyňou z radov študentov).

Na študentoch nám vždy záležalo, záleží a záležať bude. Kategoricky odmietam obvinenia z toho, že sa o študentov nezaujímame. Robíme dotazníky spokojnosti, reflektovali sme spätnú väzbu z online výuky počas korona krízy a snažili sme sa zjednať nápravu v najkritizovanejších predmetoch (čo sa nám podľa ďalšej spätnej väzby aj podarilo). To, že sme popri riadení inštitúcie a (nedokonalom) reagovaní na boj našich kolegov proti vedeniu fakulty, žiaľ, nestíhali promptne reagovať na internom fóre beriem ako relevantnú spätnú väzbu. Táto mladá generácia jednoducho očakáva okamžité informácie a odpovede. Taktiež na tomto mieste kategoricky odmietam fámy o tom, že pred rokom rozpútaný politický boj proti mne a súčasnému vedeniu fakulty je vraj o akomsi čerpaní eurofondov (každý, kto mechanizmom okolo eurofondov čo i len trochu rozumie, vie, že sú tam nastavené striktné kontrolné mechanizmy na rôznych úrovniach). Späť však k výučbe - aktuálne sme ako vedenie fakulty napriek avizovanému odchodu kolegov plne zabezpečili 100% pokrytie výučby bakalárskeho štúdia a intentívne pracujeme na pokrytí inžinierskeho a doktorandského stupňa. Máme pred podpisom zmlúv s novými kolegami, ktorých profily a skúsenosti hovoria o výbornej kvalite, ktorú verím prinesú na pôdu FIIT STU. Na túto spoluprácu sa teším, pretože týmto nielenže prinesieme na fakultu nový vietor, ale podarí sa nám aj napĺňať víziu dlhodobého zámeru STU smerom k internaciolizácii a prepojenia s praxou.

Sme vo vedení veľmi radi, že štyria zamestnanci, ktorí minulý týždeň avizovali svoj odchod, podpísali predĺženie ich pracovných zmlúv a veríme, že zostávajú pri študentoch a vo výskume aj v ďalšom semestri. Teší nás, že medzi týmito štyrmi kolegami sú dve docentky, ktoré majú najbližšie k možnému získaniu titulu profesora a verím, že moju ponuku na vytvorenie čo najlepších podmienok pre jeho získanie využijú a zostanú na fakulte pôsobiť aj naďalej.

Ako som už veľakrát povedal, je mi ľúto, že napriek niekoľkomesačnej snahe dohodnúť sa a deklarácii kolegov, že im ide najmä o študentov, situácia na fakulte vyústila až do odchodu viacerých z tých, s ktorými som mal záujem ďalej spolupracovať. Žiaľ (a to hovorím s plnou vážnosťou), súčasná situácia je vyvrcholením dlhoročných problémov na fakulte, ktoré študenti a vonkajší svet nemali prečo a ako vnímať a ktoré sa teraz niekto snaží pripísať mojej osobe, no toto je veľmi oklieštený a nepravdivý pohľad. Žiaľ, stáli proti sebe dve porovnateľne veľké skupiny zamestnancov, ktorých som sa snažil primäť k dohode, no na to treba ochotu a ústupky zo všetkých strán. Medzi stranami sporu prebehli desiatky hodín rokovaní na rôznych úrovniach a v rôznych formách. Iste, všetci sme v tejto situácii urobili chyby, fakulta zostala rozdelená na dva tábory zamestnancov a to aj napriek mojej snahe nájsť dohodu. Mrzí ma, že sa nepodarilo dospieť k dohode napriek enormnému úsiliu, ústupkom a aj napriek podpisovej akcii, ktorú ešte vo februári podpísali štyri desiatky zamestnancov FIIT s cieľom vyzvať všetkých na upokojenie situácie. Od kolegov, ktorí nechcú výmenu súčasného vedenia fakulty, počúvam vety „Už toho máme dosť, tak nech už konečne odídu, nech už je pokoj.“ A ja im plne rozumiem, na všetkých nás toto celé absolútne negatívne vplýva, chceme konštruktívne pracovať a rozvíjať fakultu.

Chcem sa touto cestou poďakovať senátorom AS STU za trpezlivosť, ktorú majú s našou fakultou, keď už rok riešia náš fakultný senát opakovane znefunkčňovaný názorovými oponentami súčasného vedenia FIIT STU. Tiež ďakujem za čas, ktorý nám dali pondelkovým nevyslovením nedôvery mojej osobe. Napriek všetkému negatívnemu, čo čítame či počujeme, počas celých tých mesiacov sporov sme zvládli riadenie inštitúcie ako aj netypickú, koronou poznačenú výučbu v uplynulom semestri (čo ocenila aj prorektorka STU pre vzdelávanie, mobility a starostlivosť o študentov doc. Bakošová). Nezaháľame, pracujeme na rôznych novinkách s cieľom skvalitnenia štúdia na FIIT STU a k vytvoreniu nových príležitostí pre študentov. Verím, že šancu dostaneme, študenti zostanú aj naďalej študovať na našej fakulte a že sa nám aj v ďalšom semestri podarí zrealizovať výučbu budúcich generácií informatikov spolu s kolegami, ktorí zmenia svoj postoj a zostanú pri študentoch, ako aj s novými kolegami, ktorých na fakulte ešte len privítame. Darí sa nám pritiahnuť kvalitných kolegov zo zahraničia, verím, že v najbližšie dni budem môcť o nich informovať aj konkrétnejšie.



PS: Tento blog chcem využívať ako priestor pre komunikovanie mojich postojov a pohľadu na situáciu, nakoľko jednostrannosť šírených informácií situácii neprospieva.